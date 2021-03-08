ДТП с участием 5 автомобилей произошло на севере Москвы

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Последствия ДТП на ул. Остоженка в Москве с участием автомобиля Ford Mustang службы каршеринга... Последствия ДТП на ул. Остоженка в Москве с участием автомобиля Ford Mustang службы каршеринга...
Последствия ДТП на ул. Остоженка в Москве с участием автомобиля Ford Mustang службы каршеринга...
Агентство «Москва»

Дорожно-транспортное происшествие с пятью автомобилями произошло на севере Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Отмечается, что инцидент произошел на Дубнинской улице. В результате аварии пострадал один человек.

В настоящее время на месте ДТП работают городские службы. Перекрыта правая полоса.

Ранее сообщалось, что на МКАД в районе Ярославского шоссе перекрыли движение из-за массового ДТП.