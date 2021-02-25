Названы самые распространенные ошибки при покупке нового автомобиля
Автомобильные эксперты назвали пять наиболее распространенных ошибок, которые люди допускают при покупке нового автомобиля. Об этом сообщает «Автовзгляд».
По словам специалистов, при приобретение новой машины не следует прибегать к услугам «серых» дилеров. Лучше воспользоваться услугами официальных автосалонов, которые сотрудничают непосредственно с дистрибьюторами.
Кроме того, нежелательно покупать машину из имеющихся в наличии, так как в таком случае возможно, что придется переплатить несколько сотен тысяч рублей за ненужные опции. Эксперты рекомендуют заказать автомобиль с нужной конфигурацией и подождать.
Также необходимо быть внимательным при заполнении документов. Следует скрупулезно проанализировать все пункты об итоговой цене автомобиля, сроках его передачи клиенту и ответственности дилера.
А также можно попросить скидку и при покупке изучить транспортное средство на предмет неисправностей, повреждений и соответствия заказу при передаче его новому владельцу.