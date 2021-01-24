Три человека погибли в аварии на трассе в Удмуртии

На трассе в Удмуртии три человека погибли в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по республике.

Авария произошла 24 января около 11.00 по местному времени.

«На 36-м км автомобильной дороги Воткинск — Чайковский (Воткинский район), по предварительной информации, водитель легкового автомобиля Kia Rio при совершении обгона, не справился с управлением и наехал на стоящий грузовой автомобиль Scania», — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП три пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

На месте работают экстренные службы и полицейские.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском три человека погибли в ДТП.