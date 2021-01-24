Три человека погибли в аварии на трассе в Удмуртии
Катерина Медведева
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На трассе в Удмуртии три человека погибли в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по республике.
Авария произошла 24 января около 11.00 по местному времени.
«На 36-м км автомобильной дороги Воткинск — Чайковский (Воткинский район), по предварительной информации, водитель легкового автомобиля Kia Rio при совершении обгона, не справился с управлением и наехал на стоящий грузовой автомобиль Scania», — рассказали в ведомстве.
В результате ДТП три пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Водитель получил травмы и был госпитализирован.
На месте работают экстренные службы и полицейские.
Ранее сообщалось, что под Новосибирском три человека погибли в ДТП.
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