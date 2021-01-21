Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Оренбуржье

В Оренбургской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по области.

По данным ведомства, авария произошла на дороге-обходе Оренбурга в районе поселка Заречье.

В результате погибли три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.