Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Оренбуржье
Бернст Ю.
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В Оренбургской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по области.
По данным ведомства, авария произошла на дороге-обходе Оренбурга в районе поселка Заречье.
В результате погибли три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.
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