Минобороны уточнило число пострадавших военных в ДТП в Подмосковье

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Минобороны России уточнили число пострадавших в ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате наезда большегрузного автомобиля «Тонар» на военную автоколонну получили различные травмы 42 военнослужащих. Четверо погибли», — рассказали в ведомстве.

Большинство пострадавших получили ушибы ссади и переломы. В крайне тяжелом состоянии находится один военный, его состояние стабильно.

Авария произошла днем 11 января на 28-м километре Новорижского шоссе. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну военных автобусов. В настоящее время водитель грузовика задержан. Возбуждено уголовное дело.

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