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50 пострадавших: жуткая авария в Подмосковье

В результате столкновения грузового автомобиля с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области четыре человека погибли и 50 человек получили ранения, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. В автобусах находились солдаты-срочники и четверо офицеров.

Авария произошла на 28-м км трассы М-9 «Балтия». По предварительным данным, колонна остановилась из-за неисправности ведущего автобуса, водитель попутного самосвала Scania не справился с управлением и столкнулся с одной из машин.

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Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
На месте аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года На месте аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
На месте аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года На месте аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
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Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
На месте аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
На месте аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
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