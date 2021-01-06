УАЗ «Патриот» оценили в США
Российский внедорожник УАЗ «Патриот», который поступит на авторынок США в 2021 году, оценили эксперты американского автомобильного журнала MotorTrend.
Издание отмечает, что внедорожник имеет «коренастый дизайн», прочный рамный кузов, а также неразрезные мосты спереди и сзади, которые представляют «благо для бездорожья».
Кроме того, эксперты добавили, что внутри внедорожника «все по-спартански». там также подчеркнули, что такой автомобиль не предполагает наличие признаков премиальности.
«Поэтому если вы отправитесь в Taos с таким настроем, то не будете разочарованы», — говорится в публикации.
В американской версии внедорожника будет шестиступенчатая автоматическая коробка передач, а также четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил.
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