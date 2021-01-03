Российский УАЗ «Патриот» начнут продавать в США

Российские внедорожники УАЗ «Патриот» поступят на американский рынок в 2021 году, сообщает Fox News.

В США автомобиль будет продаваться под брендом Bremach Taos, его будет реализовывать филиал итальянской компании Bremach.

В американской версии внедорожника будет шестиступенчатая автоматическая коробка передач, а также четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил.