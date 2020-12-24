В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

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На улице Селькоровской в Екатеринбурге столкнулись служебный автобус и грузовой автомобиль, передает портал Е1.ru.

В результате пострадали 12 человек.

Всего в салоне автобуса находились около 30 человек.

По предварительным данным, водитель автобуса допустил столкновение с большегрузом.

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