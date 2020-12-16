Вахтовый автобус в Кузбассе опрокинулся в овраг

В Кемеровской области вахтовый служебный автобус с пассажирами опрокинулся в овраг на технологической дороге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Как рассказали агентству в пресс-службе Центра медицины катастроф региона, в больницу были доставлены восемь пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

В региональном главке МВД сообщили, что ДТП произошло в среду, 16 декабря, около 07.30 (03.30 мск) в Новокузнецком районе, на 6 км технологической автодороги одного из предприятий.

По предварительным данным ведомства, «водитель служебного автобуса ПАЗ не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в овраг».

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