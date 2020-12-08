Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на Ставрополье

На Ставрополье произошло ДТП с тремя легковыми и грузовым автомобилями, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

В результате три человека пострадали и двое погибли.

По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, к аварии привела небезопасная скорость движения и несоблюдение дистанции.

В настоящее время на месте происшествия работают экипажи ДПС.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шесть человек пострадали в ДТП со школьным автобусом на Кубани

— Три человека сгорели в автомобиле при ДТП с грузовиком в Кузбассе

— Три подростка погибли в ДТП с наездом автомобиля на табун лошадей в Башкирии