Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на Ставрополье
Бернст Ю.
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На Ставрополье произошло ДТП с тремя легковыми и грузовым автомобилями, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
В результате три человека пострадали и двое погибли.
По данным управления ГИБДД по Ставропольскому краю, к аварии привела небезопасная скорость движения и несоблюдение дистанции.
В настоящее время на месте происшествия работают экипажи ДПС.
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