Московских водителей предупредили о снегопаде и гололедице 1 декабря

Во вторник, 1 декабря, в Москве ожидается мокрый снег и гололедица, в связи с чем водителям нужно быть осторожнее на дорогах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта.

В ведомстве рассказали, ссылаясь на прогнозы синоптиков, что в ночное время и до обеда в столице пройдет мокрый снег.

«На дорогах будет не очень: заносы, ветер и ограниченная видимость, местами гололедица. Просим водителей быть осторожнее за рулем, а пешеходам — при переходе дороги», — сообщили в департаменте.

Как сообщает столичное управление МЧС, до 11.00 в первый день зимы «начиная с западных и северных районов Москвы местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица». В министерстве попросили водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди автомобилей.