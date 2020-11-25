Жертвами ДТП в Иркутской области стали три человека
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В пригороде Братска столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.
Как стало известно, это были Toyota Corolla и Nissan X-Trail.
В ведомстве уточнили, что жертвами аварии стали трое пассажиров Toyota.
«Водители обоих транспортных средств госпитализированы», — сказано в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.