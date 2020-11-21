В Волгограде нарушитель ПДД ударил полицейского железным прутом

В Волгоградской области водитель BMW напал на полицейских, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

Около 16.00 мск в Дзержинском районе Волгограда водитель иномарки проигнорировал требования ДПС и попытался скрыться. Правоохранители начали преследования и блокировали машину.

«При задержании водитель иномарки нанес металлическим прутом удар по голове старшему лейтенанту полиции. Его напарник с целью пресечения противоправных действий произвел предупредительные выстрелы из табельного оружия и по нападавшему», — рассказали в ГУ МВД.

Отмечается, что полицейский получил травму головы и был доставлен в больницу. Личность нападавшего устанавливается.

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