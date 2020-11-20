Двое погибли в результате ДТП с автобусом на севере Москвы
Ника Пикекатлет
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На севере Москвы произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и автобуса. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
В тексте публикации уточняется, что ДТП произошло на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе.
В результате столкновения погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
Как отметили в Дептрансе, машина, двигаясь на летней резине, выехала на запрещающий сигнал светофора, после чего произошла авария.
В столичном ведомстве снова обратились к автовладельцам с просьбой сменить резину.
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