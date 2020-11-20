Двое погибли в результате ДТП с автобусом на севере Москвы

На севере Москвы произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и автобуса. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

В тексте публикации уточняется, что ДТП произошло на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Как отметили в Дептрансе, машина, двигаясь на летней резине, выехала на запрещающий сигнал светофора, после чего произошла авария.

В столичном ведомстве снова обратились к автовладельцам с просьбой сменить резину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Человек погиб при столкновении автобуса и такси на севере Москвы

— Смертельное ДТП с автобусом произошло под Красноярском

— Два человека стали жертвами ДТП в Подмосковье