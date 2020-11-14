Многокилометровая пробка образовалась на дороге из Карабаха в Армению

Многокилометровая пробка образовалась на дороге, ведущей из непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Армению, сообщает РИА «Новости».

По данным корреспондента агентства, основная дорога перекрыта по неизвестно причине. При этом на вспомогательной дороге пересекаются потоки возвращающихся в Степанакерт жителей и беженцев, указано в сообщении.

На преодоление участка дороги длиной 1,5 км людям потребовалось около пять часов, отмечает агентство.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

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