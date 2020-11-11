Автомобиль каршеринга врезался в бетонную стену в Москве
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На востоке Москвы водитель каршерингового автомобиля врезался в бетонную стену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авария произошла на 2-м Иртышском проезде, дом 5.
«Водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в бетонную стену», — рассказал собеседник агентства.
В результате ДТП водитель был госпитализирован, на месте происшествия работают полицейские.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Грузовик сбил женщину с коляской на востоке Москвы