Дептранс советует московским автомобилистам сменить резину на зимнюю

Департамент транспорта Москвы рекомендует автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю, сообщается в официально Telegram-канале ведомства.

«До конца завтрашнего дня прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с. Будьте аккуратны на дорогах, а если еще не сменили летнюю резину на зимнюю — лучше позаботьтесь об этом сегодня», – указано в сообщении.

По данным синоптиков, с 21.00 мск 17 октября до 15.00 мск 18 октября в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица, указано в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве и Подмосковье в воскресенье