Такси упало в Яузу в центре Москвы, водитель погиб

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Такси упало в Яузу в центре Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Дептранс.

Инцидент произошел в Наставническом переулке.

Машина выехала с проезжей части в реку, пробив металлическое ограждение.

Водитель такси погиб.

На месте сейчас работает кран для извлечения из воды автомобиля.

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