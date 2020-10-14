Такси упало в Яузу в центре Москвы, водитель погиб
Бернст Ю.
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Такси упало в Яузу в центре Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Дептранс.
Инцидент произошел в Наставническом переулке.
Машина выехала с проезжей части в реку, пробив металлическое ограждение.
Водитель такси погиб.
На месте сейчас работает кран для извлечения из воды автомобиля.
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