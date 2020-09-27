Число погибших в ДТП с автобусом под Калининградом выросло до семи

Количество погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в Зеленоградском районе Калининградской области увеличилось до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России по региону.

Авария произошла на автодороге Переславское — Янтарный в районе поселка Кумачево.

Уточняется, что среди погибших ребенок 2011 года рождения.

Еще 10 человек госпитализированы.

По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, который перевозил песок.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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