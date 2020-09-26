В Приморье грузовик въехал в группу детей, из-за чего одна девочка погибла, вторая получила травмы, пишет краевое УМВД.

По предварительной информации, пятеро детей и двое взрослых возвращались с пляжа и попытались перейти дорогу в неположенном месте.

«Увидев пешеходов, водитель Honda CRV остановился, пропуская группу людей. По соседней полосе ехал грузовой автомобиль. Пешеходы пытались перебежать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности. Водитель Volvo пытался избежать наезда, но не смог», — сообщили в УМВД.

Отмечается, что восьмилетняя и девятилетняя девочки получили травмы, одна из них скончалась на месте.

По данным правоохранителей, водитель грузовика был трезв, у него есть путевая документация, отметки медика, механика и диспетчера.

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