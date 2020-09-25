В Москве машина сбила восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе

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В Москве машина сбила восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Сегодня в 15.00 на улице Покровка, в районе домов 37-39 иномарка сбила несовершеннолетнего ребёнка», — сказали в министерстве.

Отмечается, что девочка госпитализирована. Специалисты проводят проверку.

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