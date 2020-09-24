В Петербурге водителю оторвало кисть встречным автомобилем

В Петербурге водитель-мигрант потерял кисть после того, как на большой скорости высунул ее из окна своей машины. Об этом пишет городской портал «Конкретно.ru».

По данным издания, инцидент произошел в Выборгском районе. 30-летний водитель выставил в окно своего автомобиля кисть, и в это же время по встречной полосе проезжала «Газель», которая ударила его по конечности.

В результате аварии мужчина лишился ладони и пальцев. Позже он был госпитализирован.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

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