У пострадавшей в ДТП с рэпером на Остоженке оторвалась почка

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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У пострадавшей в аварии на улице Остоженка в центре Москвы Надежды Тухтаровой оторвалась почка, она находится в тяжелом состоянии. Об этом брат пострадавшей Сергей Тухтаров рассказал телеканалу «360».

По словам Тухтарова, в настоящее время его сестре проводят операцию.

«У нее оторвалась почка. Ей ампутировали лодыжку на левой ноге. У нее сильно поломан крестец», – поделился брат пострадавшей.

ДТП произошло 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанского переулка. В результате столкновения двух машин одну из них отбросило на тротуар, где стояли пешеходы.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Infiniti. Он двигался на красный свет и не уступил дорогу встречному транспорту. За рулем Infiniti находился музыкант Эльмин Гулиев.

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