В Башкирии семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком

В Башкирии семья с двумя маленькими детьми погибла из-за столкновения легковой машины и грузовика, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональную ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла в Белорецком районе на 151 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, где столкнулись «Volkswagen Polo» и встречный грузовик «Маn».

«В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажиры, 27-летняя супруга, и их дети 8 и 5 лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи», — сказали в ГИБДД.

На месте ДТП работают полицейские и другие специалисты.

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