В Подмосковье во время аварии загорелись три машины

На трассе в Подмосковье загорелись три машины после столкновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Авария произошла утром 13 сентября в Наро-Фоминском городском округе на 82-м км трассы М-3 «Украина» в районе деревни Рождество.

Грузовик с песком опрокинулся на легковой автомобиль, после чего с ними совершил столкновение еще один легковой автомобиль. Все три транспортных средства загорелись, пострадали три человека.

Машины загорелись по всей площади. Пожар был потушен к 10.30 мск на площади 27 кв. м. На время тушения движение по трассе перекрыли.

При этом в подмосковном главке МВД сообщили о двух пострадавших. Также там добавили, что грузовик врезался в стоявшие легковые машины. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, причины аварии уточняются.

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