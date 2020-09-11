Под Пермью пьяная мать сбила 6-летнюю дочь и скрылась

В Пермском крае в городе Кунгуре пьяная мать сбила 6-летнюю дочь и скрылась с места ДТП, сообщает региональное МВД России.

Отмечается, что 28-летняя девушка вместе с сожителем и детьми приехала в гости к знакомым, где выпила. Когда между ней и сожителем произошла ссора, она захотела прокатиться на автомобиле, несмотря на отсутствие прав и опьянение.

«При движении задним ходом допустила наезд на свою 6-летнюю дочь, в результате чего ребенок получил тяжкие телесные повреждения», — сообщили в МВД.

Родственница привезла девочку в больницу, где у ребенка подтвердился перелом ноги.

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