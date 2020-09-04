В Нью-Йорке автомобиль протаранил протестующих

В Нью-Йорке автомобиль проехал через толпу протестующих. Полиция ведет расследование, сообщает телеканал WABC.

Отмечается, что инцидент произошел в ходе марша участников движения Black Lives Matter и митинга в поддержку президента США Дональда Трампа.

По данным телеканала, Ford Taurus выехала на площадь, замедлила движение, а потом ускорилась и протаранила собравшихся.

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в западных странах после гибели афроамериканца Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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