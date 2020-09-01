В Башкирии три человека погибли при столкновении автомобиля с деревом

В Кигинском районе Башкирии три человека стали жертвами ДТП, в ходе которого автомобиль врезался в дерево. Об этом сообщает Bash.news.

Издание пишет, что по словам очевидцев разбившийся автомобиль преследовали правоохранители.

«За ним гнались с сиренами. А тут, в этом месте, у нас очень резкий поворот. Скорость у него сумасшедшая, наверное, где-то 120. Не вписался он в этот поворот естественно», — сообщил очевидец.

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