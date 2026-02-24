Размер шрифта
Орбан предупредил Европу об опасном шаге в отношении Украины

Премьер Орбан: Европа не должна финансировать 800-тысячную украинскую армию
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Финансирование Европой 800-тысячной армии Украины «опасно», так как это может привести к гонке вооружений, увеличению расходов населения и к росту нестабильности в ЕС. Об этом на своей странице в X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Это опасно. Европа не должна финансировать масштабное наращивание военной мощи на своих границах. Данный путь ведет к гонке вооружений, увеличению расходов для семей и росту нестабильности. Приоритетом Венгрии является сдержанность, стабильность и мир. Военные действия должны закончиться прямо сейчас», — отметил он.

Еще в декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет сама финансировать армию в 800 тысяч человек, и поэтому Киеву необходима помощь союзников, и он на нее рассчитывает.

Также в декабре Зеленский среди ключевых гарантий безопасности со стороны Европы и США назвал аналог пятой статьи НАТО о коллективной обороне, а также армию не менее чем в 800 тысяч человек.

В феврале 2026 года Виктор Орбан также заявил, что Европа не может финансово потянуть конфликт на Украине, и вместе с Киевом она быстрее России исчерпает свои военные, финансовые и человеческие ресурсы.

Ранее Фон дер Ляйен пообещала добиваться мира на условиях Украины.
 
