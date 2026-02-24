Лерчек бросила бьюти-бренд из-за многомиллионных долгов

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, покинула компанию «Би фит» и отказалась от участия в косметическом бренде Letique. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной, сказано в посте, стали налоговые долги на сумму 174 миллиона рублей.

Под брендом Letique выпускали косметику: кремы, гели, скрабы, парфюмированные масла и аксессуары для ванны. Компанию создала Лерчек вместе с бывшим мужем Артемом и партнером Романом Вишняком. Сначала у нее было 75% акций, но потом доля снизилась до 37,5%, а оставшиеся акции она передала бывшему мужу «на днях». Mash предполагает, что это сделано для погашения судебного иска.

Проблемы у Letique начались после скандала с акцией «Колесо фортуны» в 2023 году. Тогда Чекалина обещала люксовые призы, но участники чаще получали продукцию бренда. Ее обвинили в мошенничестве, и спрос на продукцию упал. За последний год выручка компании составила всего 3,3 миллиона рублей.

Кроме того, в январе Роман Вишняк получил 2,5 года колонии и штраф 500 тысяч рублей за незаконный вывод 251 миллиона рублей за границу.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

