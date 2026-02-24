Размер шрифта
Совфед призвал Лондон и Париж расследовать планы по поставке Украине ядерного оружия

СФ: Лондон и Париж должны расследовать намерение поставить Киеву ядерное оружие
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Совет Федерации призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование о намерении поставить Украине ядерное оружие. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Совета.

«Сенаторы Российской Федерации призвали членов Палаты общин и Палаты лордов Великобритании, а также депутатов Национального собрания и членов Сената Франции незамедлительно инициировать соответствующие парламентские расследования», — говорится в сообщении.

В Совфеде уточнили, что поставка Киеву ядерного оружия привела бы к резкой эскалации конфликта и создала бы прямую угрозу безопасности России. Однако зону риска попадут и Великобритания, и Франция, ведь, согласно Ядерной доктрине РФ, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение.

24 февраля пресс-бюро СВР России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. На этом фоне основные усилия стран Запада сосредоточены на том, чтобы появление у Украины ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

Ранее Зеленский призвал страны НАТО разместить войска на границе Украины.
 
