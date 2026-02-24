Размер шрифта
Редактора «Медиазоны» Трещанина объявили в розыск

МВД: редактор «Медиазоны» Трещанин объявлен в розыск по уголовной статье
Дмитрий Трещанин (признан в РФ иностранным агентом)/VK

Редактор «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Дмитрий Трещанин (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска министерства внутренних дел (МВД) РФ.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

При этом статья, по которой ведется розыск Трещанина, не называется.

Журналист внесен в реестр иноагентов в 2024 году. Он выступал против СВО на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

В ноябре 2025 года главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.

По иноагентской статье главреду «Медиазоны» назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Всего Бутырский районный суда Москвы выявил два совершенных Смирновым административных правонарушения.

Известно, что в отношении Смирнова возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Ранее Мосгорсуд признал законным заочный арест певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом).
 
