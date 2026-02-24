В трех регионах Украины после прилетов произошел блэкаут

«Укрэнерго»: Одесская, Харьковская и Днепропетровская области остались без света

Блэкаут произошел в трех регионах Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании «Укрэнерго» в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что отключения света произошли после прилетов. Без электричества остались абоненты в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. Аналогичная ситуация наблюдается на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР).

«Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, уже ведутся аварийно-восстановительные работы», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что в данный момент в большинстве украинских регионов действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений света для всех категорий потребителей.

23 февраля Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры Украины. Атакам подверглись сооружения, используемые украинскими войсками. В операциях приняли участие оперативно-тактическая авиация группировок войск ВС РФ, ракетные войска, артиллерийские расчеты и операторы ударных дронов.

Ранее российские военные ударили «Искандерами» по Киеву и Одессе.