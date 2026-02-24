Врач назвал неочевидную причину частых походов в туалет

Daily Mail: частые позывы к дефекации могут быть связаны с дисбалансом бактерий

Профессор гастроэнтерологии Дэвид Сандерс предупредил, что частые походы в туалет могут быть связаны не только с синдромом раздраженного кишечника, но и с бактериальным дисбалансом в тонком кишечнике. Об этом врач рассказал в интервью Daily Mail.

По словам специалиста, учащенные позывы к дефекации нередко автоматически связывают с синдромом раздраженного кишечника. Однако одной из возможных причин может быть избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике. Это состояние способно вызывать диарею, вздутие, спазмы, повышенное газообразование и ощущение неполного опорожнения.

Сандерс отметил, что проблема часто остается недиагностированной, поскольку ее симптомы совпадают с проявлениями более распространенных функциональных расстройств ЖКТ. В результате пациенты могут долго получать общее лечение, не устраняющее первопричину.

Врач подчеркнул, что насторожить должны дополнительные признаки — слабость, необъяснимая потеря веса или заметные изменения привычек кишечника. В таких случаях необходимо обратиться к специалисту. Диагностика, по словам медика, включает лабораторные анализы и специальные тесты, позволяющие отличить бактериальный дисбаланс от других нарушений работы кишечника и подобрать подходящую терапию.

