Двух рыбаков унесло на льдине в Финский залив

На Финском заливе спасли двух рыбаков с дрейфующей льдины
РИА Новости

В Выборгском районе Ленинградской области спасатели сняли с дрейфующей льдины двоих рыбаков-любителей, их унесло в Финский залив. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.

Инцидент произошел в районе Озерков. Сигнал о том, что двое мужчин не могут самостоятельно добраться до берега, поступил по системе 112. К месту направили дежурную смену поисково-спасательного подразделения «Берег».

Рыбаков обнаружили в 500 метрах от берега и эвакуировали, в медицинской помощи они не нуждались.

До этого в Новосибирской области спасли 13 рыбаков, дрейфовавших на оторвавшейся льдине. На помощь им прибыли спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России и Аварийно-спасательной службы Новосибирской области. Всех рыбаков доставили на берег, никто из них не пострадал.

Ранее мужчина на квадроцикле провалился в трещину во льду на Байкале.
 
