Армия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ освободили Риздвянку в Запорожской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Риздвянка в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что Риздвянку освободили подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в течение недели Вооруженные силы России заняли в зоне проведения специальной военной операции пять населенных пунктов.

С 16 по 22 февраля под контроль российских войск перешли два населенных пункта в Сумской области, два — в Донецкой народной республике, и один, расположенный в Запорожской области.

В период с 9 по 15 февраля российские бойцы заняли пять населенных пунктов. Все они находятся на территории Запорожской области.

По данным на 2025 год, российские военные заняли более 275 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Наибольшее число освобожденных территорий приходится на Донецкую народную республику — 23 населенных пункта.

Ранее Путин обозначил главную задачу России в зоне СВО.
 
