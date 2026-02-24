Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Актер фильмов Тарантино и Скорсезе совершил суицид

Скончался актер Роберт Кэррадайн
AD/AdMedia/Global Look Press

Американский актер Роберт Кэррадайн совершил суицид в возрасте 71 года. Об этом сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на брата артиста Кита.

По словам брата, Роберт Кэррадайн в течение 20 лет страдал от биполярного аффективного расстройства.

Хилари Дафф, сыгравшая главную роль в сериале «Лиззи Магуайер» (2021), где Кэррадайн появился на экране в роли ее отца, выразила соболезнования семье погибшего.

«Тяжело смотреть правде в глаза, когда речь заходит о старом друге. В семье Магуайер было столько тепла, и я всегда чувствовала заботу моих экранных родителей. Я буду вечно благодарна за это», — написала она.

Роберт Кэррадайн также сыграл в комедии Джеффа Кэнью «Месть ботаников» (1984), фильмах Мартина Скорсезе «Злые улицы» и Квентина Тарантино «Джанго освобожденный».

Отцом Роберта был актер Джон Кэррадайн. Два его брата, Дэвид и Кит Кэррадайн, также стали актерами и режиссерами, а третий брат, Кристофер Кэррадайн, работал в студии Disney Imagineer. Дэвида Кэррадайна, игравшего у Тарантино в «Убить Билла», не стало в 2009 году — он умер от аутоэротической асфиксии в одном из отелей Бангкока (Таиланд).

Ранее стало известно о смерти лидера «О.С.П.-студии» Василия Антонова.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!