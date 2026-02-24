На отправленном угрожать Ирану авианосце США прорвало канализацию

Самый дорогой корабль Военно-морских сил (ВМС) США — авианосец USS Gerald R. Ford, отправленный на Ближний Восток, чтобы угрожать Ирану, затопило канализационными отходами. Об этом этом сообщает журнал The Wall Street Journal (WSJ).

По словам представителя военно-морских сил США, ситуацию удается разрешить, проблемы не сказались на способности авианосца выполнять свою миссию.

Собеседник издания рассказал, что на борту USS Gerald R. Ford находятся 650 вакуумных туалетов, и во время развертывания авианосной группы в Персидском заливе каждый день делается в среднем один запрос на ремонт. Одна из поломок произошла из-за того, что кто-то засорил туалет на нижней палубе.

В публикации отмечается, что подобные инциденты приводят к прекращению работы целых секторов туалетных комнат. Технические специалисты винят в сложившейся ситуации самих военнослужащих, которые смывают в унитазы посторонние вещи: футболки, различные тряпки и др.

Капитан USS Gerald R. Ford Дэвид Скароси заявил газете, что проблемы с канализацией на корабле являются не единственными. В частности, американские моряки недовольны передислокацией судна на Ближний Восток.

Ранее США собрали на Ближнем Востоке «армаду» из 16 боевых кораблей.