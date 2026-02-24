Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

На отправленном угрожать Ирану авианосце США прорвало канализацию

WSJ: отправленный к Ирану авианосец Gerald Ford затопило нечистотами
US Navy Photo

Самый дорогой корабль Военно-морских сил (ВМС) США — авианосец USS Gerald R. Ford, отправленный на Ближний Восток, чтобы угрожать Ирану, затопило канализационными отходами. Об этом этом сообщает журнал The Wall Street Journal (WSJ).

По словам представителя военно-морских сил США, ситуацию удается разрешить, проблемы не сказались на способности авианосца выполнять свою миссию.

Собеседник издания рассказал, что на борту USS Gerald R. Ford находятся 650 вакуумных туалетов, и во время развертывания авианосной группы в Персидском заливе каждый день делается в среднем один запрос на ремонт. Одна из поломок произошла из-за того, что кто-то засорил туалет на нижней палубе.

В публикации отмечается, что подобные инциденты приводят к прекращению работы целых секторов туалетных комнат. Технические специалисты винят в сложившейся ситуации самих военнослужащих, которые смывают в унитазы посторонние вещи: футболки, различные тряпки и др.

Капитан USS Gerald R. Ford Дэвид Скароси заявил газете, что проблемы с канализацией на корабле являются не единственными. В частности, американские моряки недовольны передислокацией судна на Ближний Восток.

Ранее США собрали на Ближнем Востоке «армаду» из 16 боевых кораблей.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!