Два человека погибли после столкновения автобуса с трактором под Псковом
Два человека погибли после столкновения маршрутного автобуса с трактором на трассе в Псковской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
«В деревне Переслегино Великолукского района столкнулись трактор и микроавтобус. На данный момент есть информация о двух погибших. Количество пострадавших уточняется», — сообщили в пресс-службе.
В столкновении пострадали также 4 человека, их госпитализировали.
По предварительным данным, авария произошла, когда трактор выезжал на трассу со второстепенной дороги. На месте трагедии работают следователи совместно с инспекторами ГИБДД.
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