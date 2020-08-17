Два человека погибли после столкновения автобуса с трактором под Псковом

Два человека погибли после столкновения маршрутного автобуса с трактором на трассе в Псковской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«В деревне Переслегино Великолукского района столкнулись трактор и микроавтобус. На данный момент есть информация о двух погибших. Количество пострадавших уточняется», — сообщили в пресс-службе.

В столкновении пострадали также 4 человека, их госпитализировали.

По предварительным данным, авария произошла, когда трактор выезжал на трассу со второстепенной дороги. На месте трагедии работают следователи совместно с инспекторами ГИБДД.

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