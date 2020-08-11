В Москве возросло число смертельных ДТП с автомобилями каршеринга

С января по июнь 2020 года в Москве возросло на 20% число смертельных ДТП с участием автомобилей каршеринга. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов на своей странице в Telegram.

При этом представитель дептранса отметил, что несколько месяцев каршеринг вовсе не был доступен во время ограничений, введенных из-за коронавируса.

По мнению Ликсутова, необходимо закрепить на федеральном уровне базовые стандарты безопасной работы автомобилей каршеринга и передать эти полномочия региональным властям.

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