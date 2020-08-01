РЕН: автомобиль насмерть сбил женщину и ребенка на ТТК

Женщина и ребенок погибли в ДТП на Третьем транспортном кольце Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидца аварии.

Отмечается, что женщина с ребенком погибли до прибытия скорой помощи. Трагедия произошла на внешней стороне кольцевой дороги.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства трагедии. На месте работают специалисты экстренных служб.

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