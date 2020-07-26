Мужчину эвакуировали в больницу на вертолете после ДТП на МКАД

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на МКАД в районе Каширского шоссе. Об этом сообщает ТАСС.

«ДТП с участием двух транспортных средств, легкового автомобиля и грузовика, произошло на 24-м км МКАД в районе Каширского шоссе», — рассказал источник в экстренных службах.

Он добавил, что в результате столкновения пострадал один человек, он был эвакуирован в больницу вертолетом.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности уточнили, что в полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала его состояние.

На данный момент движение по левой полосе на 24-м км МКАД восстановили.

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