Годовалая девочка погибла под колесами автомобиля в Тульской области

Годовалая девочка погибла, попав под колеса автомобиля, в деревне Клищино Заокского района в Тульской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отдел пропаганды Управления ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в субботу, 18 июля, в 12.30. Отмечается, что водитель 1991 года рождения, управляя легковым автомобилем, наехал на годовалую девочку, которая, по предварительным данным, осталась без присмотра взрослых.

Ребенок умер на месте от полученных травм.

Известно, что девочка находилась у бабушки в доме, где проходил праздник. Водитель же рассказал, что забирал соседа и не заметил выбежавшего на проезжую часть ребенка.

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