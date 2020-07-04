Один из пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Омске госпитализирован

При наезде легкового автомобиля на пешеходов в Омске госпитализирован один из пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк МВД.

«Предварительно, один человек госпитализирован, остальные осмотрены и отпущены», — заявили в ведомстве.

Авария произошла утром 4 июля. Автомобиль уходил от столкновения с выезжающим со второстепенной дорогой автомобилем и врезался в торговую палатку, пострадали восемь человек. Большинство их них получили ссадины и ушибы, один потерпевший находится в состоянии средней тяжести.

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