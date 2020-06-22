В Петербурге произошло смертельное ДТП с «Камазом» и пятью легковушками

Грузовик «Камаз» столкнулся с пятью легковыми автомобилями на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге, погиб один человек и еще семеро получили травмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«На девятом километре КАД произошло столкновение автомобиля «Камаз» и пяти легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали семь человек, один погиб», — сказал собеседник агентства.

По информации ведомства, на месте происшествия двое пострадавших были зажаты в своих автомобилях, их деблокировали специалисты ФПС.

На месте работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС. Подробности происшествия устанавливаются.