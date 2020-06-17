Участник протеста в Лондоне стал причиной ДТП с машиной Бориса Джонсона

Машина, в которой находился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, попала в ДТП. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел в центре Лондона, где также проходил митинг курдов.

Один из участников протеста выбежал на дорогу, из-за чего водителю автомобиля пришлось резко затормозить. Другой автомобиль из автоколонны премьера врезался в машину, где находился Джонсон.

По данным СМИ, никто не пострадал в результате ДТП. Выбежавший на проезжую часть участник митинга был задержан.