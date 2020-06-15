Три человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Подмосковье

Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легковушки в Московской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, смертельное ДТП случилось в Орехово-Зуево на трассе А-108.

По его словам, сейчас на месте инцидента работают полицейские. Обстоятельства происшествия выясняются.

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