Три человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Подмосковье
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Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легковушки в Московской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал источник, смертельное ДТП случилось в Орехово-Зуево на трассе А-108.
По его словам, сейчас на месте инцидента работают полицейские. Обстоятельства происшествия выясняются.
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