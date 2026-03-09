Размер шрифта
Россиянам назвали лучший месяц для наблюдения за звездами

Астроном Роменская: март является лучшим месяцем для наблюдения за звездами
True Touch Lifestyle/Shutterstock/FOTODOM

Лучшим весенним месяцем для наблюдения за небесными телами является март. Эта информация касается обладателей телескопов или биноклей, заявила в беседе с РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.

По ее словам, в марте чаще бывают ясные вечера, а небо еще не такое светлое, как летом. Это позволяет наблюдать объекты далекого космоса: рассеянные звездные скопления Ясли в созвездии Рак, двойное скопление в созвездии Персей, M35 в Близнецах.

Эксперт обратила внимание, что продолжительность ночи будет короче к апрелю. Затем начнутся долгие недели сумерек вместо темных ночей. Роменская подчеркнула, что такие условия критичны для объектов далекого космоса — галактик, туманностей, звездных скоплений.

«Поэтому объектов для наблюдения будет мало, фактически только Луна, планеты, двойные звезды», — сказала она.

Эксперт отметила, что на юге России ночи темнее, поэтому все это актуально для жителей средних и северных широт страны.

До этого астрономы сообщили, что одна из крупнейших известных звезд во Вселенной — WOH G64 — пережила резкую эволюционную трансформацию и, возможно, приближается к взрыву сверхновой.

Ранее в России рассказали о рынке «небесных камней».

 
