СМИ сообщили о подготовленном Россией проекте резолюции Совбеза ООН по Ближнему Востоку

РИА Новости: Россия подготовила резолюцию о прекращении огня на Ближнем Востоке
Carlo Allegri/Reuters

Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН, в которой призывается к прекращению огня на Ближнем Востоке. Об этом, ссылаясь на информированный источник, сообщает РИА Новости.

В представленном собеседником агентства документе говорится, что Совбез ООН призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия и воздержаться от дальнейшей эскалации в регионе и за его пределами. Проект резолюции осуждает все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры и в соответствии с международным гуманитарным правом призывает к их защите.

В документе отмечается важность обеспечения безопасности всех стран на Ближнем Востоке и за его пределами и содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам без каких-либо задержек, в полной мере используя политические и дипломатические меры, вернуться к переговорам.

9 марта стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ Абдаллой Бен Заидом, в ходе которого стороны высказались за деэскалацию на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД Китая объяснил отношение Пекина к войне на Ближнем Востоке на пословицах.

 
